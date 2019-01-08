«Танец хороший, но чулки ужасные»: сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео
Танцовщица Полина Дубкова недавно переехала из Новосибирска в Москву, и покорят столицу своими танцами. Сразу после Нового года, пока остальные ели «Оливье» и «Селедку под шубой», девушка побаловала своих подписчиков в «Инстаграме» новым видео.
- Ролик снимали под песню Cali «Взять-взять», - рассказала подписчикам Полина.
Пользователи соцсетей старания Полины оценили:
- Это просто космос, - пишут одни.
- Ты такая сногсшибательная, обожаю тебя! Спасибо, радуешь нас своими видео, - благодарят девушку вторые.
- Это шедевр, великолепно: учитесь как надо танцевать, - уверены третьи.
- Слишком офигенно, чтобы быть реальностью, - хвалят девушку четвертые.
- Богиня танца, - восхищаются пятые.
Но нашлись и те, кто раскритиковал Полину за ее внешний вид. А, точнее, за чулки:
- Танец хороший, но чулки ужасно ноги толстят. Плюс в этих кроссовках нога очень маленькой кажется, и из-за такого дисбаланса ноги ещё огромней кажутся, - ругают Полину одни.
- Ваша мама знает, какие танцы вы танцуете? – интересуются вторые.
Сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео.