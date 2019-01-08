2019-01-08T14:15:12+03:00
Общество

«Танец хороший, но чулки ужасные»: сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео

Ролик Полины Дубковой уже набрал более 687 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Полина Дубкова порадовала подписчиков откровенным видео после Нового года. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/Полина Дубкова порадовала подписчиков откровенным видео после Нового года. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/
Изменить размер текста:

Танцовщица Полина Дубкова недавно переехала из Новосибирска в Москву, и покорят столицу своими танцами. Сразу после Нового года, пока остальные ели «Оливье» и «Селедку под шубой», девушка побаловала своих подписчиков в «Инстаграме» новым видео.

- Ролик снимали под песню Cali «Взять-взять», - рассказала подписчикам Полина.

Пользователи соцсетей старания Полины оценили:

- Это просто космос, - пишут одни.

- Ты такая сногсшибательная, обожаю тебя! Спасибо, радуешь нас своими видео, - благодарят девушку вторые.

- Это шедевр, великолепно: учитесь как надо танцевать, - уверены третьи.

- Слишком офигенно, чтобы быть реальностью, - хвалят девушку четвертые.

- Богиня танца, - восхищаются пятые.

Но нашлись и те, кто раскритиковал Полину за ее внешний вид. А, точнее, за чулки:

- Танец хороший, но чулки ужасно ноги толстят. Плюс в этих кроссовках нога очень маленькой кажется, и из-за такого дисбаланса ноги ещё огромней кажутся, - ругают Полину одни.

- Ваша мама знает, какие танцы вы танцуете? – интересуются вторые.

Сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Красота-то какая, волосатые ноги»: парень в подвернутых джинсах удивил пассажиров метро
Пожар на балконе: ночью из 17-этажного дома эвакуировали 30 жильцов
Медведь-молодец: новосибирцы в центре наблюдали за чистящим дороги «странным зверем»
Лоб в лоб: в ДТП с КАМАЗом погибла 18-летняя пассажирка «Ниссана»
Смерть в ковре: в канун Нового года сибиряк зверски забил раненую сожительницу, прыгая ей по груди
«Мазду» выбросило на встречный грузовик под Новосибирском: водитель иномарки погиб на месте
Не больше голубя: новосибирские волонтеры выхаживают истощенного 85-граммового сыча
Рождество в больнице: водитель «Лексуса» не пропустил и взял на таран «Ладу», когда выезжал с заправки на Владимировской
Погода на день в Новосибирске: 8 января будет минус 7 градусов и ветер
«5:3» - хоккейная «Сибирь» проиграла третий раз подряд
«Удалось отследить путь девочки и ее спутника» - сбежавшую из дома школьницу в балетках искали несколько суток
«Она добрая и послушная»: в Новосибирске продают верблюда за 130 тысяч рублей
Подвороты до колен: новосибирцев рассмешил голоногий парень зимой в метро
Новосибирск встретил Рождество всенощным бдением и красивым салютом
Алтай и Тоя делят берлогу: из-за потепления медведи проснулись в Новосибирском зоопарке
В Коченево двое человек погибли на пожаре в рождественскую ночь
Спортивный приговор: букмекеры предрекают очередное поражение хоккейной «Сибири»
Анти-Дед Мороз: новогодний гость украл мобильник, пока хозяин спал
13 пассажиров оказались заложниками сломанного автобуса на федеральной трассе под Новосибирском
Погода на день в Новосибирске: 7 января будет тепло, как в апреле
В Новосибирске волонтеры и полиция пятые сутки ищут школьницу, ушедшую из дома в балетках
Зайчики такие: в Новосибирском зоопарке появилось потомство у чакоанских мар