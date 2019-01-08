«Танец хороший, но чулки ужасные»: сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:15:12+03:00

Полина Дубкова порадовала подписчиков откровенным видео после Нового года. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/

Ролик Полины Дубковой уже набрал более 687 тысяч просмотров

Изменить размер текста: A A

Танцовщица Полина Дубкова недавно переехала из Новосибирска в Москву, и покорят столицу своими танцами. Сразу после Нового года, пока остальные ели «Оливье» и «Селедку под шубой», девушка побаловала своих подписчиков в «Инстаграме» новым видео.

- Ролик снимали под песню Cali «Взять-взять», - рассказала подписчикам Полина.

Пользователи соцсетей старания Полины оценили:

- Это просто космос, - пишут одни.

- Ты такая сногсшибательная, обожаю тебя! Спасибо, радуешь нас своими видео, - благодарят девушку вторые.

- Это шедевр, великолепно: учитесь как надо танцевать, - уверены третьи.

- Слишком офигенно, чтобы быть реальностью, - хвалят девушку четвертые.

- Богиня танца, - восхищаются пятые.

Но нашлись и те, кто раскритиковал Полину за ее внешний вид. А, точнее, за чулки:

- Танец хороший, но чулки ужасно ноги толстят. Плюс в этих кроссовках нога очень маленькой кажется, и из-за такого дисбаланса ноги ещё огромней кажутся, - ругают Полину одни.

- Ваша мама знает, какие танцы вы танцуете? – интересуются вторые.