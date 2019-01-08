Пожар на балконе: ночью из 17-этажного дома эвакуировали 30 жильцов

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:33:44+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска ночью случился пожар в жилом доме, там загорелся балкон.

— В 0:07 ночи 8 января в Закаменском микрорайоне произошел пожар в многоквартирном доме. Горел балкон на четвертом этаже 17-этажного дома. Прибывшими на место уже через 7 минут пожарными при помощи лестницы были спасены 30 жильцов, из них 20- взрослых и 10 детей, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 00:28 пожар был ликвидирован. Огнем на балконе были повреждены домашние вещи и оконная рама. На тушение привлекалось 6 единиц техники и 26 человек личного состава.

— Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, на балкон залетел окурок с верхних этажей, — добавили в МЧС.