Медведь-молодец: новосибирцы в центре наблюдали за чистящим дороги «странным зверем»

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:11:00+03:00

Бурый мишка взялся за лопату и принялся очищать снег в центре города. Стоп-кадр с видео vk.com/my_nsk.

Изменить размер текста: A A

Как справиться со снегом в Сибири? Конечно позвать на помощь русского медведя. Так в центре Новосибирска медведь вышел с лопатой очищать снег, а еще он настолько сильный, что даже толкал убирающий снег грейдер.

— Вот кто в Новосибирске снег убирает на дорогах,- видео с мишкой появилось в группе «Мой Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». На нем мужчина, одетый в костюм медведя взял в руки лопату и вышел в центр убирать снег. В шуточном видео медведь также помогает, толкая грейдер, который везет в ковше снег.

Напомним, в конце прошлого года мэр города Анатолий Локоть признал работу по уборке снега в города неудовлетворительной и попросил новосибирцев жаловаться ему на неубранный снег.