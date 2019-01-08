2019-01-08T10:11:00+03:00
Общество

Медведь-молодец: новосибирцы в центре наблюдали за чистящим дороги «странным зверем»

Сибиряк в костюме медведя занялся главной городской проблемой — уборкой снега
Надежда ЯРКОВА
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Бурый мишка взялся за лопату и принялся очищать снег в центре города. Стоп-кадр с видео vk.com/my_nsk.Бурый мишка взялся за лопату и принялся очищать снег в центре города. Стоп-кадр с видео vk.com/my_nsk.
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Как справиться со снегом в Сибири? Конечно позвать на помощь русского медведя. Так в центре Новосибирска медведь вышел с лопатой очищать снег, а еще он настолько сильный, что даже толкал убирающий снег грейдер.

— Вот кто в Новосибирске снег убирает на дорогах,- видео с мишкой появилось в группе «Мой Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». На нем мужчина, одетый в костюм медведя взял в руки лопату и вышел в центр убирать снег. В шуточном видео медведь также помогает, толкая грейдер, который везет в ковше снег.

Напомним, в конце прошлого года мэр города Анатолий Локоть признал работу по уборке снега в города неудовлетворительной и попросил новосибирцев жаловаться ему на неубранный снег.

Мишка очищает снег в центре Новосибирска..

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