Лоб в лоб: в ДТП с КАМАЗом погибла 18-летняя пассажирка «Ниссана»
В Каргатском районе водитель Nissan Skyline устроил ТДП на «встречке» с КАМАЗом, в котором погибла девушка.
— В понедельник, 7 января в 20:00 на 1278-м км дороги Р-254 «Иртыш» 24-летний житель Чановского района за рулем «Ниссан Скайлайн», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом под управлением 32-летнего жителя Бердска, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В аварии на месте от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка «Ниссана». Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
— По ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, — добавили в полиции.