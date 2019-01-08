Лоб в лоб: в ДТП с КАМАЗом погибла 18-летняя пассажирка «Ниссана»

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:30:22+03:00

На трассе в аварии погибла 18-летняя пассажирка "Ниссана". Фото: "КП" Архив

В Новосибирской области в понедельник, 7 января вечером произошло ДТП со смертельным исходом

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В Каргатском районе водитель Nissan Skyline устроил ТДП на «встречке» с КАМАЗом, в котором погибла девушка.

— В понедельник, 7 января в 20:00 на 1278-м км дороги Р-254 «Иртыш» 24-летний житель Чановского района за рулем «Ниссан Скайлайн», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом под управлением 32-летнего жителя Бердска, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии на месте от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка «Ниссана». Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

— По ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, — добавили в полиции.