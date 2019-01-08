Смерть в ковре: в канун Нового года сибиряк зверски забил раненую сожительницу, прыгая ей по груди

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:42:04+03:00

Пьяный сожитель забил женщину черенком и ножом, а после завернул её в ковер. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

— Следствие выяснило, что убийство произошло 31 декабря 2018 года, до наступления Нового года, в доме по улице Котовского в Карасуке. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей 33-летней сожительницей нанес ей множественные удары деревянным черенком по голове и ножом в область голени, а после, завернув женщину в палас, прыгал ей по груди. Женщина получила телесные повреждения не совместимые с жизнью, от которых скончалась, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Мужчина был задержан и доставлен к следователю. Ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Подозреваемый взят под стражу.

— Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, предшествовавшие убийству, — добавили в ведомстве. — Расследование продолжается.