Смерть в ковре: в канун Нового года сибиряк зверски забил раненую сожительницу, прыгая ей по груди
Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
— Следствие выяснило, что убийство произошло 31 декабря 2018 года, до наступления Нового года, в доме по улице Котовского в Карасуке. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей 33-летней сожительницей нанес ей множественные удары деревянным черенком по голове и ножом в область голени, а после, завернув женщину в палас, прыгал ей по груди. Женщина получила телесные повреждения не совместимые с жизнью, от которых скончалась, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Мужчина был задержан и доставлен к следователю. Ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Подозреваемый взят под стражу.
— Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, предшествовавшие убийству, — добавили в ведомстве. — Расследование продолжается.