2019-01-08T06:33:35+03:00
Происшествия

«Мазду» выбросило на встречный грузовик под Новосибирском: водитель иномарки погиб на месте

Водитель иномарки не справился с управлением и машину выкинуло на встречную полосу, где ехал грузовик
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Мазды" погиб в утреннем ДТП на трассе под Новосибирском.Водитель "Мазды" погиб в утреннем ДТП на трассе под Новосибирском.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В утренней аварии на дороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области погиб водитель «Мазды».

— Сегодня утром, 8 января около 8 часов утра 32-летний водитель за рулем Mazda ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны кольца аэропорта «Толмачево» в сторону поселка Коченево. На 1440-м километре он не справился с управлением и, выехав на встречную полосу столкнулся с грузовиком «МАН», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель «Мазды» от полученных травм скончался на месте.

— Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в МВД.

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