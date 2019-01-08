«Мазду» выбросило на встречный грузовик под Новосибирском: водитель иномарки погиб на месте

8 Янв. 2019 2019-01-08T06:33:35+03:00

Водитель "Мазды" погиб в утреннем ДТП на трассе под Новосибирском. Фото: Влад КОМЯКОВ

Водитель иномарки не справился с управлением и машину выкинуло на встречную полосу, где ехал грузовик

Изменить размер текста: A A

В утренней аварии на дороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области погиб водитель «Мазды».

— Сегодня утром, 8 января около 8 часов утра 32-летний водитель за рулем Mazda ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны кольца аэропорта «Толмачево» в сторону поселка Коченево. На 1440-м километре он не справился с управлением и, выехав на встречную полосу столкнулся с грузовиком «МАН», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель «Мазды» от полученных травм скончался на месте.

— Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в МВД.