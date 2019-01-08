2019-01-08T07:31:48+03:00
Дом. Семья

Не больше голубя: новосибирские волонтеры выхаживают истощенного 85-граммового сыча

Мохноногого сыча привезли в новосибирский Центр реабилитации диких животных из области
Надежда ЯРКОВА
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Сыч поступил истощенным и обессиленным. Фото: vk.com/birds54.Сыч поступил истощенным и обессиленным. Фото: vk.com/birds54.
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У совы, привезенной из Новосибирской области, сильное истощение и подозрение на поражение органов дыхания.

— К нам на днях из области прибыл мохноногий сыч, предположительно самец. У него было явное истощение, его вес всего 85 граммов, и отсутствие сил, но позже выяснилось, что у совы еще и паразиты- пухопероеды, — рассказали в Центре реабилитации диких животных (ЦРХП НСО).

Волонтеры отметили, что сыч находится под постоянным контролем ветеринаров на стационаре клиники «Пульс». Сейчас он проходит более тщательное обследование в связи с подозрением на поражение органов дыхания.

Мохноноогий сыч — небольшая сова с крупной широкой головой, с ярко выраженным лицевым диском и маленькими перьевыми ушками. Размер птицы в среднем не превышает размера голубя.

Вес совы всего 85 грамм. Фото: vk.com/birds54.

Вес совы всего 85 грамм. Фото: vk.com/birds54.

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