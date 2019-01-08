Рождество в больнице: водитель «Лексуса» не пропустил и взял на таран «Ладу», когда выезжал с заправки на Владимировской

8 Янв. 2019 2019-01-08T05:45:57+03:00

Оба водителя оказались в больнице с различными травмами после ДТП

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Серьезная авария случилась в понедельник вечером, 7 января в Железнодорожном районе города.

— На улице Владимировской столкнулись кроссовер Lexus RX и ВАЗ-2114. Водитель за рулем «Лексуса» выезжал с заправки «Прайм» и не пропустил хэтчбек, который ехал по дороге, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — В результате аварии у «Лады» сложилась передняя часть и треснуло лобовое стекло, а у «Лексуса» повреждены левые крыло и обе двери, а также разбилось заднее стекло.

Оба водителя были госпитализированы. У водителя кроссовера подозрение на черепно-мозговую травму, а водитель «Лады» получил сильный удар грудной клетки.