Погода на день в Новосибирске: 8 января будет минус 7 градусов и ветер

8 Янв. 2019 2019-01-08T03:54:20+03:00

Сегодня в городе снова будет непривычно тепло, до минус 7 градусов днем. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе будет по-весеннему теплая погода: ветрено и минус 7 градусов.

— Во вторник, 8 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, поземок, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 7-9 градусов, к ночи опустится до минус 11-13 градусов. И хотя погода ожидается относительно теплая, ожидается юго-западный, чуть резкий ветер со скоростью 4-9 метров в секунду,- сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 6-11 градусов, ночная будет в пределах минус 10-15 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 22 градусов.

«Яндекс.Погода» также обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем будет минус 8 градусов, к ночи похолодает до минус 11 градусов. К выходным, однако, в городе ожидается возвращение морозов, температура днем составит до минус 20 градусов.