2019-01-07T20:13:37+03:00
Спорт

«5:3» - хоккейная «Сибирь» проиграла третий раз подряд

В Рождество команда уступила сочинскому клубу
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Поклонники остаются верны команде. Фото: vk.com/sibir_hcПоклонники остаются верны команде. Фото: vk.com/sibir_hc
Изменить размер текста:

Хоккейная «Сибирь» потерпела поражение в Сочи. Играя с одноименной командой, новосибирцы забили три шайбы, а пропустили пять.

В третьем периоде у новосибирцев была робкая надежда на успех – именно последние двадцать минут были самыми результативными в игре. Уступая со счетом «5:1», «Сибирь» сумел забить два гола с интервалом в 43 секунды. Однако на этом чудом закончилось, и сочинцы одержали победу.

До этого у «Сочи» было три поражения подряд, так что новосибирская команда помогла соперникам выйти из полосы неудач. А вот для «Сибири», напротив, эта игра стала третьим фиаско подряд. Всего с начала этого года новосибирская команда пропустила 16 шайб, забив всего 4.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Удалось отследить путь девочки и ее спутника» - сбежавшую из дома школьницу в балетках искали несколько суток
«Она добрая и послушная»: в Новосибирске продают верблюда за 130 тысяч рублей
Подвороты до колен: новосибирцев рассмешил голоногий парень зимой в метро
Новосибирск встретил Рождество всенощным бдением и красивым салютом
Алтай и Тоя делят берлогу: из-за потепления медведи проснулись в Новосибирском зоопарке
В Коченево двое человек погибли на пожаре в рождественскую ночь
Спортивный приговор: букмекеры предрекают очередное поражение хоккейной «Сибири»
Анти-Дед Мороз: новогодний гость украл мобильник, пока хозяин спал
13 пассажиров оказались заложниками сломанного автобуса на федеральной трассе под Новосибирском
Погода на день в Новосибирске: 7 января будет тепло, как в апреле
В Новосибирске волонтеры и полиция пятые сутки ищут школьницу, ушедшую из дома в балетках
Зайчики такие: в Новосибирском зоопарке появилось потомство у чакоанских мар