«5:3» - хоккейная «Сибирь» проиграла третий раз подряд

7 Янв. 2019 2019-01-07T20:13:37+03:00

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Хоккейная «Сибирь» потерпела поражение в Сочи. Играя с одноименной командой, новосибирцы забили три шайбы, а пропустили пять.

В третьем периоде у новосибирцев была робкая надежда на успех – именно последние двадцать минут были самыми результативными в игре. Уступая со счетом «5:1», «Сибирь» сумел забить два гола с интервалом в 43 секунды. Однако на этом чудом закончилось, и сочинцы одержали победу.

До этого у «Сочи» было три поражения подряд, так что новосибирская команда помогла соперникам выйти из полосы неудач. А вот для «Сибири», напротив, эта игра стала третьим фиаско подряд. Всего с начала этого года новосибирская команда пропустила 16 шайб, забив всего 4.