«Удалось отследить путь девочки и ее спутника» - сбежавшую из дома школьницу в балетках искали несколько суток

7 Янв. 2019 2019-01-07T19:42:31+03:00

15-летняя сибирячка ушла из дома налегке и исчезла. Нашли ее в Рождество в другом регионе

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Найдена новосибирская школьница, ушедшая из дома 2 января. О девочке было известно, что она ушла из дома налегке. Была обута лишь в балетки. Как теперь выяснилось, в этом побеге девочке помогал некий спутник.

Родители девочки обратились к волонтерам спустя сутки после ее ухода – поздним вечером 3 января. Поисковый отряд «Лиза Алерт» растиражировал фотографии девочки, и к поиску подключились люди из разных городов.

«Мы получили десятки сообщений от новосибирцев о готовности помогать в поиске и около десятка свидетельств, благодаря которым удалось отследить путь пропавшей и личность ее спутника», - рассказывают в отряде.

Поиск коснулся трех регионов. И девочка, действительно, успела покинуть, Новосибирск. Сотрудники полиции нашли «потеряшку» в глубинке Омской области. К вечеру беглянку передали родителям.

- Люди помогали нам бескорыстно, активно включались на различных этапах поисково-спасательных работ, их помощь сложно переоценить. Хотелось бы в последствии увидеть их в нашем отряде, - сказала Алеся Яблонских, руководитель инфогруппы «Лизы Алерт».

Судя по всему, между девочкой и родителями были разлажены отношения. Теперь примирять их будут психологи.