«Она добрая и послушная»: в Новосибирске продают верблюда за 130 тысяч рублей
Необычное объявление появилось на «Авито». В Новосибирске продают верблюда, который раньше катал детишек. Продавец просит за животное 130 тысяч рублей. При этом нахваливает свой товар, акцентируя внимание на его характере.
— Это половозрелая самка, 11 лет. Семь лет в прокате. Продается в связи с закрытием проката, — описал хозяин своего горбатого друга. — Она добрая и послушная. Имеются все необходимые ветеринарные документы.
Интересно, что владелец готов верблюдиху даже обменять, только не указывает, на какое именно животное, мол, предлагайте сами. Добавим, что прямо в эти дни в Новосибирске верблюда можно увидеть на площади Ленина, за определенную плату на нем катают детей. При этом животное пользуется намного большей популярностью, чем обычное лошади и пони. Все-таки экзотика...
Верблюда готовы продать или даже обменять на другое животное.