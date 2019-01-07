«Она добрая и послушная»: в Новосибирске продают верблюда за 130 тысяч рублей

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:06:27+03:00

Этого красавца можно увидеть на площади Ленина в Новосибирске. Фото: Виктория МИНАЕВА

Продавец ручается за хороший нрав животного, а также за его выносливость

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Необычное объявление появилось на «Авито». В Новосибирске продают верблюда, который раньше катал детишек. Продавец просит за животное 130 тысяч рублей. При этом нахваливает свой товар, акцентируя внимание на его характере.

— Это половозрелая самка, 11 лет. Семь лет в прокате. Продается в связи с закрытием проката, — описал хозяин своего горбатого друга. — Она добрая и послушная. Имеются все необходимые ветеринарные документы.

Интересно, что владелец готов верблюдиху даже обменять, только не указывает, на какое именно животное, мол, предлагайте сами. Добавим, что прямо в эти дни в Новосибирске верблюда можно увидеть на площади Ленина, за определенную плату на нем катают детей. При этом животное пользуется намного большей популярностью, чем обычное лошади и пони. Все-таки экзотика...