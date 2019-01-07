2019-01-07T13:12:23+03:00
Общество

Подвороты до колен: новосибирцев рассмешил голоногий парень зимой в метро

Сибирская зима пугает, похоже, не многих
Виктория МИНАЕВА
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Молодой человек удивляет новосибирцев своей легкой одеждой.Молодой человек удивляет новосибирцев своей легкой одеждой.
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В Новосибирском метро часто замечают пассажира в шортах. И ладно бы паренек показывал голые ноги летом. Молодой человек ходит в шортах даже в январские морозы. Фотографию голоногого парня опубликовали в паблике «Мода новосибирского метро». Подписчики тут же признали необычного пассажира подземки.

— Он так ходит каждый день, — написала жительница Новосибирска Олеся.

— Подвороты до колен, — шутят над молодым человеком комментаторы.

Другие наоборот заступаются за парня:

— Если хочешь быть здоров — закаляйся, — написал один из пользователей.

Напомним, самая известная любительница холода из России живет в Тольятти. Галина Кутерева не боится ни мороза, ни жары и круглый год ходит в летних платьицах. При этом мало, кто догадывается, что этой женщине на самом деле уже больше 50 лет.

Тольяттинская "снегурочка" Галина Кутерева ходит зимой в легких платьицах и шортах. Фото: СОЦСЕТИ

Тольяттинская "снегурочка" Галина Кутерева ходит зимой в легких платьицах и шортах.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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