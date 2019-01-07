Подвороты до колен: новосибирцев рассмешил голоногий парень зимой в метро
В Новосибирском метро часто замечают пассажира в шортах. И ладно бы паренек показывал голые ноги летом. Молодой человек ходит в шортах даже в январские морозы. Фотографию голоногого парня опубликовали в паблике «Мода новосибирского метро». Подписчики тут же признали необычного пассажира подземки.
— Он так ходит каждый день, — написала жительница Новосибирска Олеся.
— Подвороты до колен, — шутят над молодым человеком комментаторы.
Другие наоборот заступаются за парня:
— Если хочешь быть здоров — закаляйся, — написал один из пользователей.
Напомним, самая известная любительница холода из России живет в Тольятти. Галина Кутерева не боится ни мороза, ни жары и круглый год ходит в летних платьицах. При этом мало, кто догадывается, что этой женщине на самом деле уже больше 50 лет.
Тольяттинская "снегурочка" Галина Кутерева ходит зимой в легких платьицах и шортах.Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ