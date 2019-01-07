Новосибирск встретил Рождество всенощным бдением и красивым салютом
Новосибирск отмечат рождество. В ночь на 7 января тысячи православных пришли в храмы на всенощные бдение. В главном соборе Новосибирска Божественную литургию возглавил новый Митроплит Новосибирский и Бердский - владыка Никодим.
Новый Митроплит Новосибирский и Бердский - владыка Никодим. Фото: Епархиальный медиа-центр.
- Традиционно салют организуют для всех новосибирцев, пришедших в великий праздник Рождества Христова в Вознесенский кафедральный собор. В полночь в храме была совершена Божественная литургия, которую возглавил глава Новосибирской Митрополии владыка Никодим, - сообщает пресс-центр Новосибирской Митрополии.
Тысячи православных пришли в храмы, чтобы встретить Рождество. Фото: Епархиальный медиа-центр.