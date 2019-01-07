2019-01-07T10:43:29+03:00
Общество

Новосибирск встретил Рождество всенощным бдением и красивым салютом

Фейерверк можно было увидеть возле Вознесенского кафедрального собора
Виктория МИНАЕВА
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Салют возле Вознесенского собора. Фото: В. Осинцева\Епархиальный медиа-центр.Салют возле Вознесенского собора. Фото: В. Осинцева\Епархиальный медиа-центр.
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Новосибирск отмечат рождество. В ночь на 7 января тысячи православных пришли в храмы на всенощные бдение. В главном соборе Новосибирска Божественную литургию возглавил новый Митроплит Новосибирский и Бердский - владыка Никодим.

Новый Митроплит Новосибирский и Бердский - владыка Никодим. Фото: Епархиальный медиа-центр.

Новый Митроплит Новосибирский и Бердский - владыка Никодим. Фото: Епархиальный медиа-центр.

- Традиционно салют организуют для всех новосибирцев, пришедших в великий праздник Рождества Христова в Вознесенский кафедральный собор. В полночь в храме была совершена Божественная литургия, которую возглавил глава Новосибирской Митрополии владыка Никодим, - сообщает пресс-центр Новосибирской Митрополии.

Тысячи православных пришли в храмы, чтобы встретить Рождество. Фото: Епархиальный медиа-центр.

Тысячи православных пришли в храмы, чтобы встретить Рождество. Фото: Епархиальный медиа-центр.

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