Алтай и Тоя делят берлогу: из-за потепления медведи проснулись в Новосибирском зоопарке
Потепление, пришедшее в Новосибирск после долгих морозов, нарушило привычные звериные биоритмы. Бурые медведи Алтай и Тоя вышли из спячки, когда термометр показал всего -10. Оба голодные и не в настроении.
— Тоя проснулась, вышла покушать, но еда ее, видно, замерзла, — рассказала «КП» Анна Новикова, посетительница зоопарка. — А Алтай лапу сосал, он проснулся, но из берлоги не стал выходить. Тою выгнал оттуда, а теперь боится, что она займет его жилище.
Зоологи на пару этих бурых медведей возлагали надежду. Специально между клетками убрали перегородку, думали, что Алтай и Тоя принесут потомство. Но Алтай оказался не силен в ухаживаниях. Занялся «рейдерством», занял берлогу, в которой подружка росла еще маленьким медвежонком. Тоя к наглецу-жениху подходить с тех пор боится, хотя иногда зубы показывает.
Тоя проснулась: в Новосибирском зоопарке из-за потепления стали просыпаться медведи.
— Однажды видела, как она его подрала, шерсть выдрала, — рассказала Анна Новикова.
Остается только надееться, что потепление скажется не только на спячке, но и на отношениях этой свирепой парочки.
Алтай проснулся и сосёт лапу: из-за потепления в Новосибирском зоопарке проснулись медведи.