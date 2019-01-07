Алтай и Тоя делят берлогу: из-за потепления медведи проснулись в Новосибирском зоопарке

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:17:44+03:00

Бурые мишки впали в спячку, как ударили морозы. Но переменчивая погода нарушила их крепкий сон [видео]

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Потепление, пришедшее в Новосибирск после долгих морозов, нарушило привычные звериные биоритмы. Бурые медведи Алтай и Тоя вышли из спячки, когда термометр показал всего -10. Оба голодные и не в настроении.

— Тоя проснулась, вышла покушать, но еда ее, видно, замерзла, — рассказала «КП» Анна Новикова, посетительница зоопарка. — А Алтай лапу сосал, он проснулся, но из берлоги не стал выходить. Тою выгнал оттуда, а теперь боится, что она займет его жилище.

Зоологи на пару этих бурых медведей возлагали надежду. Специально между клетками убрали перегородку, думали, что Алтай и Тоя принесут потомство. Но Алтай оказался не силен в ухаживаниях. Занялся «рейдерством», занял берлогу, в которой подружка росла еще маленьким медвежонком. Тоя к наглецу-жениху подходить с тех пор боится, хотя иногда зубы показывает.

Тоя проснулась: в Новосибирском зоопарке из-за потепления стали просыпаться медведи.

— Однажды видела, как она его подрала, шерсть выдрала, — рассказала Анна Новикова.

Остается только надееться, что потепление скажется не только на спячке, но и на отношениях этой свирепой парочки.