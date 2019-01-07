2019-01-07T10:05:22+03:00
Происшествия

В Коченево двое человек погибли на пожаре в рождественскую ночь

Предварительная причина ЧП — неисправная электропроводка
Виктория МИНАЕВА
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Пожар в Коченево унес две жизни. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Пожар в Коченево унес две жизни. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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В новосибирском райцентре Коченево в ночь на 7 января погибли двое человек. Пожар произошел в два часа ночи в частном доме, огонь распространялся с кухни.

— Наиболее вероятными причинами трагических последствий стало интенсивное возгорание в помещении кухни, а также отсутствие автономного пожарного извещателя, а также позднее обнаружение, так как пожар происходил в ночное время, — говорит Павел Винаков, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области. Спасатели также добавляют, что с этой семьей ранее проводили инструктаж о мерах пожарной безопасности. Но это не уберегло людей от гибели. Всего на пожаре работали 13 спасателей и три пожарные машины. Предварительная причина ЧП — неисправная электропроводка.

— Неисправными и находящимися в аварийном состоянии электроприборами пользоваться нельзя, не ремонтируйте их при помощи изоленты, — в очередной раз напоминают в областном ГУ МЧС. — Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети, а также не перегружайте электропровода мощными энергопотребителями, включая их одновременно.

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