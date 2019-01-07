Спортивный приговор: букмекеры предрекают очередное поражение хоккейной «Сибири»

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:28:23+03:00

После разгрома от московского «Спартака» новосибирцы встретятся с сочинскими игроками

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Вечером 7 января хоккейная «Сибирь» встречается с «Сочи» - игра пройдет в олимпийской столице 2014 года.

Судя по букмекерским ставкам, в победу новосибирской команды верят немногие. Любители спорта предполагают либо ничью, либо успех южной команды. Причем, победу «Сочи» считают более вероятной, чем равный счет.

Примечательно, что перед этой встречей обе команды пережили полосу неудач. «Сочи» испытали три поражения подряд. У «Сибири» следом шли лишь два поражения, но они были сокрушительными. Например, московскому «Спартаку» сибиряки проиграли всухую, пропустив семь шайб.

И «Сибирь», и «Сочи» потерпели поражение от «Йокерита», но сочинский клуб более стойко выдерживал атаки финнов.

Встреча «Сибири» и «Сочи» назначена на 17.00 по московскому времени.