В Новосибирске волонтеры и полиция пятые сутки ищут школьницу, ушедшую из дома в балетках

7 Янв. 2019 2019-01-07T00:03:56+03:00

Девочка ушла из дома 2 января. До сих пор неизвестно, что с ней, и где она находится

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В Новосибирске волонтеры уже обращались за помощью к горожанам. Каждого, кто увидит девочку, как на фото, просят сообщить об этом. Теперь к гражданам обратились и сотрудники полиции.

- Разыскивается без вести пропавшая Щетнева Виктория Павловна, 2003 года рождения. 2 января 2019 года девушка ушла из дома по улице Лениногорской в Первомайском районе Новосибирская и до настоящего времени не вернулась, - обращается к жителям областное управление МВД России.

Приметы девочки: рост около 160 сантиметров, волосы темно-русые, голубые глаза.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что Вика уходила, будучи одетой не по погоде. Темная куртка, темно-синее платье, красный шарф, на ногах - черные балетки.

Если вы узнаете эту девочку и знаете, где она находится, вас просят обращаться к волонтерам по телефону: 8 (800) 700-54-52. Также можно звонить в полицию: (383) 232-18-05, (383) 232-18-33.