2019-01-06T17:26:12+03:00
Дом. Семья

Зайчики такие: в Новосибирском зоопарке появилось потомство у чакоанских мар

Двух малышей уже могут наблюдать посетители зверинца [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Фото: Анна НОВИКОВАФото: Анна НОВИКОВА
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В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пополнение у грызунов — чакоанских мар. Внешне они похожи на маленьких зайцев, так как передвигаются прыжками, а их задние лапы короче передних. В новосибирском зверинце чакоанские мары — новички. Три особи приехали в Сибирь из Московского зоопарка в 2017 году. Первое потомство у зверей получили в декабре того же года. И вот на новогодних каникулах в 2019 году мары снова порадовали зоологов и посетителей.

— Сегодня видели, как малыш подошел к маме и стал сосать молочко, — рассказала «КП»-Новосибирск» посетительница зоопарка Анна Новикова. — Другой малыш сначала был в стороне, возможно, у них разные мамы.

Какие зайчишки! Малыши чакоанской мары в Новосибирском зоопарке .

Мары — очень пугливые животные, что их роднит с шиншиллами, особенно не любят громкие звуки. Отличительной особенностью патагонского вида является моногамность. Как сообщает Новосибирский зоопарк, пары у них создаются на всю жизнь, а детеныши остаются с родителями в течение нескольких лет.

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