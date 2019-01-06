2019-01-06T13:00:06+03:00
Туризм

«А что, еще и шторм будет? Ух ты, круто!» - сибирячка попала на остров, где бушует ураган Пабук

Девушка делится своими наблюдениями и видеороликами в социальной сети
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Девушка делится своими наблюдениями в Facebook. Фото: Ольга Корчагина.Девушка делится своими наблюдениями в Facebook. Фото: Ольга Корчагина.
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Сибирячка Ольга Корчагина отправилась в Таиланд, не зная, что туда придет ураган. Теперь девушка из Барнаула делится своими наблюдениями в Facebook.

«Берег сильно подмыло почти везде, много всяких опор бетонных и столбов повалило, деревья выкорчевало. И теперь это все у берега болтается. Ну и штормит еще», - пишет она.

Даже в те часы, когда море остается относительно спокойным, прогулки у воды оказываются небезопасными.

«Волна накатила, дала доской по ноге - в кровь. Короче, к морю лучше совсем не подходить», - делится Ольга.

Впрочем, что взрослым – проблема, то детям – веселье.

«Ребенок у меня из тех детей, которые все рассматривают, как приключение: «А что, еще и шторм будет? Ух ты, круто!»», - передает Ольга слова сына.

Напомним, Корчагина находится на острове Самуи. До этого она рассказывала о перебоях с электричеством и интернетом.

Последствия урагана Пабук в Таиланде.

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