«А что, еще и шторм будет? Ух ты, круто!» - сибирячка попала на остров, где бушует ураган Пабук
Сибирячка Ольга Корчагина отправилась в Таиланд, не зная, что туда придет ураган. Теперь девушка из Барнаула делится своими наблюдениями в Facebook.
«Берег сильно подмыло почти везде, много всяких опор бетонных и столбов повалило, деревья выкорчевало. И теперь это все у берега болтается. Ну и штормит еще», - пишет она.
Даже в те часы, когда море остается относительно спокойным, прогулки у воды оказываются небезопасными.
«Волна накатила, дала доской по ноге - в кровь. Короче, к морю лучше совсем не подходить», - делится Ольга.
Впрочем, что взрослым – проблема, то детям – веселье.
«Ребенок у меня из тех детей, которые все рассматривают, как приключение: «А что, еще и шторм будет? Ух ты, круто!»», - передает Ольга слова сына.
Напомним, Корчагина находится на острове Самуи. До этого она рассказывала о перебоях с электричеством и интернетом.
Последствия урагана Пабук в Таиланде.