В Новосибирске два человека погибли в пожаре
В Заельцовском районе вспыхнула баня. Спасти людей не успели
Пожар произошел в Заельцовском районе. Фото: МЧС.
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В Новосибирске два человека погибли в пожаре. Трагедия произошла 5 января в Заельцовском районе. По данным спасателей, в четыре часа дня загорелась баня на улице Амосова.
- Баня из шлакоблоков, кровля металлическая, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. - Сгорела крыша и огнем повреждена баня изнутри и веранда.
МЧС задействовали 3 единицы техники и 12 человек. Спустя полтора часа после начала пожар удалось ликвидировать. Но спасти людей не удалось.