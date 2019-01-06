6 Янв. 2019 2019-01-06T12:04:53+03:00

В Заельцовском районе вспыхнула баня. Спасти людей не успели

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске два человека погибли в пожаре. Трагедия произошла 5 января в Заельцовском районе. По данным спасателей, в четыре часа дня загорелась баня на улице Амосова.

- Баня из шлакоблоков, кровля металлическая, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. - Сгорела крыша и огнем повреждена баня изнутри и веранда.

МЧС задействовали 3 единицы техники и 12 человек. Спустя полтора часа после начала пожар удалось ликвидировать. Но спасти людей не удалось.