Киллер убил новосибирского предпринимателя на глазах его семьи
В Новосибирске арестован бизнесмен, который, по данным следствия, заказал партнера по бизнесу. Также в следственный изолятор отправлен 19-летний киллер, который с ножом напал на жертву.
- В декабре 2018 года к 19-летнему уроженцу города Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200, - сообщает Дмитрий Чечулин, представитель областного управления СКР. - 30 декабря 2018 года в вечернее время исполнитель прибыл к дому потерпевшего, расположенному на улице Тверской, дождался его и ножом со спины нанес множественные удары в шею и голову потерпевшему.
Известно, что заказчик и погибший были хорошо знакомы, считались друзьями. Зная о планах своего товарища, заказчик рассказал киллеру, когда и где ждать жертву, показал его фотографию.
Шандро – так звали погибшего – приехал к дому на Тверской незадолго до полуночи. Когда на него напал преступник, на улицу выбежали родные Шандро – жена, мать и брат. Спасти мужчину они уже не смогли.
Друг погибшего бизнесмена рассказал «КП»-Новосибирск», что вычислить киллера помог «смертный жетон», оставшийся после службы в армии.
— Во время драки Шандро содрал с убийцы военный жетон. Преступник уже демобилизовался, но оставил себе этот медальон и таскал его на себе, — рассказал наш собеседник.
Полицейские застали киллера в доме, куда тот приехал после убийства. Уголовный розыск задержал его глубокой ночью.
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Дембель, получивший смертельный заказ, задержан.