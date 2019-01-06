2019-01-06T12:06:17+03:00
Происшествия

Киллер убил новосибирского предпринимателя на глазах его семьи

Заказчик пообещал исполнителю иномарку и рассказал, где подкараулить жертву
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Шандро погиб на глазах у своих близких.Шандро погиб на глазах у своих близких.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Новосибирске арестован бизнесмен, который, по данным следствия, заказал партнера по бизнесу. Также в следственный изолятор отправлен 19-летний киллер, который с ножом напал на жертву.

- В декабре 2018 года к 19-летнему уроженцу города Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200, - сообщает Дмитрий Чечулин, представитель областного управления СКР. - 30 декабря 2018 года в вечернее время исполнитель прибыл к дому потерпевшего, расположенному на улице Тверской, дождался его и ножом со спины нанес множественные удары в шею и голову потерпевшему.

Известно, что заказчик и погибший были хорошо знакомы, считались друзьями. Зная о планах своего товарища, заказчик рассказал киллеру, когда и где ждать жертву, показал его фотографию.

Шандро – так звали погибшего – приехал к дому на Тверской незадолго до полуночи. Когда на него напал преступник, на улицу выбежали родные Шандро – жена, мать и брат. Спасти мужчину они уже не смогли.

Друг погибшего бизнесмена рассказал «КП»-Новосибирск», что вычислить киллера помог «смертный жетон», оставшийся после службы в армии.

— Во время драки Шандро содрал с убийцы военный жетон. Преступник уже демобилизовался, но оставил себе этот медальон и таскал его на себе, — рассказал наш собеседник.

Полицейские застали киллера в доме, куда тот приехал после убийства. Уголовный розыск задержал его глубокой ночью.

Скоро читайте на сайте KP.RU подробности о преступниках.

Дембель, получивший смертельный заказ, задержан.

Дембель, получивший смертельный заказ, задержан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские дорожники спасли водителя, уснувшего за рулем
«А что, еще и шторм будет? Ух ты, круто!» - сибирячка попала на остров, где бушует ураган Пабук
В Новосибирске два человека погибли в пожаре
Сладкий Кавалер из Сибири: в фильме «Щелкунчик и четыре королевства» засветился танцор из НОВАТа
Зорро, Сноу, Шустрик – Новосибирск придумывает имя буйному еноту-спасателю
ГАЗ с оленем: новосибирец продает «Волгу» 1958 года выпуска за 2 200 000 рублей
«Для меня стало полной неожиданностью…» - главный тренер ХК «Сибирь» извинился за разгромное поражение команды
«Свет периодически отключают… Интернет стал слабый» - сибирячка сняла последствия урагана Пабук в Таиланде
Погода на день в Новосибирске: 6 января в Новосибирске будет неожиданно тепло
2 гола за 12 секунд: хоккейная «Сибирь» с разгромным счетом проиграла «Спартаку»
Прощай, история: в центре Новосибирска начали снос почти векового дома-коммуны
«Прошел стороной»: новосибирец остался на острове, где обещали шторм с 7-метровыми волнами
«Признак императоров»: малыши тамаринов отрастили усы в Новом году
«Живые гирлянды»: сибирячки зависли на шестах в позах креветки и стульчика
«Прет, как танк»: новосибирцы скупили билеты на военную драму «Т-34»
Повис на Коммунальном мосту: после маневров девушки «Фольксваген» оказался на отбойнике
Пальцы в блендере: готовящей еду сибирячке понадобилась помощь спасателей
Воспользовался ситуацией: сибиряк угнал «Тойоту», на которой его везли в реабилитационный центр
Буйный зверек: новосибирец вызвал спасателей, чтобы поймать бегающего по квартире енота