Зорро, Сноу, Шустрик – Новосибирск придумывает имя буйному еноту-спасателю

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:09:21+03:00

Сотрудники МАСС спасли горожанина от зверя-дебошира и поселили питомца у себя [видео]

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Буйный енот прославился на весь Новосибирск. Зверь жил в обычной квартире на улице Сиреневой, ютился в клетке. Но однажды сбежал из нее, и это переломило судьбу питомца.

Напомним, покинув свою маленькую тюрьму, енот дал бой хозяину. Он укусил владельца и устроил гонки по квартире. Предвидя новые атаки, хозяин вызвал подкрепление – сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Бойцы поймали мохнатого и приняли решение, зверя ждет перевоспитание:

— Теперь енот будет жить в одном из отрядов службы.

Однако в общении с новым сотрудником возникли проблемы. Енот не представляется, документов не показывает. Стало быть, имя его – неизвестно. Спасатели решили попросить «помощь зала»: предлагают, чтобы новосибирцы коллективно придумали зверю имя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/685182" frameborder="0"></iframe> У новосибирских спасателей прописался енот.

«В комментарии оставляйте ваши варианты, а спасатели потом, выбрав лучшие имена, создадут голосование и выберем ему имя», - предложил один из спасателей в официальной группе МАСС.

Горожане уже набрасывают варианты. Есть и ласковые имена, такие, как Пирожочек, Шустрик и Кусачка, а есть более брутальные – Зорро, Сноу, Январь, Шерхан.