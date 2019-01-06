Зорро, Сноу, Шустрик – Новосибирск придумывает имя буйному еноту-спасателю
Буйный енот прославился на весь Новосибирск. Зверь жил в обычной квартире на улице Сиреневой, ютился в клетке. Но однажды сбежал из нее, и это переломило судьбу питомца.
Напомним, покинув свою маленькую тюрьму, енот дал бой хозяину. Он укусил владельца и устроил гонки по квартире. Предвидя новые атаки, хозяин вызвал подкрепление – сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Бойцы поймали мохнатого и приняли решение, зверя ждет перевоспитание:
— Теперь енот будет жить в одном из отрядов службы.
Однако в общении с новым сотрудником возникли проблемы. Енот не представляется, документов не показывает. Стало быть, имя его – неизвестно. Спасатели решили попросить «помощь зала»: предлагают, чтобы новосибирцы коллективно придумали зверю имя.
У новосибирских спасателей прописался енот.
«В комментарии оставляйте ваши варианты, а спасатели потом, выбрав лучшие имена, создадут голосование и выберем ему имя», - предложил один из спасателей в официальной группе МАСС.
Горожане уже набрасывают варианты. Есть и ласковые имена, такие, как Пирожочек, Шустрик и Кусачка, а есть более брутальные – Зорро, Сноу, Январь, Шерхан.