ГАЗ с оленем: новосибирец продает «Волгу» 1958 года выпуска за 2 200 000 рублей
Новосибирец продает раритетный автомобиль – «Волгу» 1958 года выпуска. Полвека назад такая машина являлась воплощением мечты для многих советских людей, но мало кому была по карману.
«Полная профессиональная реставрация. Документы в порядке. Возможен обмен», - описал владелец машину на сайте auto.ru
У автомобиля, разумеется, механическая коробка передач. Согласно техническим характеристикам, ГАЗ-21 набирает скорость до 130 километров в час. Если верить объявлению, пробег машины – всего 2 километра. Продавец допускает варианты обмена.
Колоритный вид старинного автомобиля дополняет фигурка оленя на капоте – характерный элемент для этой модели.
По словам владельца, пробег автомобиля - 2 километра. Фото: auto.ru