ГАЗ с оленем: новосибирец продает «Волгу» 1958 года выпуска за 2 200 000 рублей

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:28:54+03:00

Раритетный автомобиль уже отметил 50-летний юбилей, но выглядит, как новый

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Новосибирец продает раритетный автомобиль – «Волгу» 1958 года выпуска. Полвека назад такая машина являлась воплощением мечты для многих советских людей, но мало кому была по карману.

«Полная профессиональная реставрация. Документы в порядке. Возможен обмен», - описал владелец машину на сайте auto.ru

У автомобиля, разумеется, механическая коробка передач. Согласно техническим характеристикам, ГАЗ-21 набирает скорость до 130 километров в час. Если верить объявлению, пробег машины – всего 2 километра. Продавец допускает варианты обмена.

Колоритный вид старинного автомобиля дополняет фигурка оленя на капоте – характерный элемент для этой модели.