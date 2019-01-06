2019-01-06T01:25:28+03:00
Происшествия

«Свет периодически отключают… Интернет стал слабый» - сибирячка сняла последствия урагана Пабук в Таиланде

Тысячи туристов стали «невыездными» из-за стихийного бедствия
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Из-за урагана Пабук пострадала набережная. Фото: Ольга Корчагина.Из-за урагана Пабук пострадала набережная. Фото: Ольга Корчагина.
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В интернете появляются все новые фотографии и видеозаписи с охваченных стихией островов. Часть Таиланда попала под маршрут урагана Пабук, есть жертвы и разрушения.

С острова Самуи отчитывается о событиях сибирячка Ольга Корчагина. Туристка из Барнаула рассказывает о событиях на своей странице в Facebook.

Судя по ее словам, погода чаще всего – не критическая, но вот с электричеством и интернетом бывают перебои.

«Дождь пока не сильный. Волнение на море нарастает. Свет периодически отключают. Кафешки еще работают». «Очень красиво, но жутковато...» «Интернет стал слабый совсем, не грузит фото-видео», - так Корчагина описывает события на острове.

Последствия урагана Пабук в Таиланде.

Впрочем, перебои с интернетом не помешали девушке выложить кое-какие кадры. На них видно, что разрушена набережная.

Тем временем, отменены многие авиарейсы, которые могли бы вывезти туристов из страны. Некоторые успели покинуть Таиланд заблаговременно, не дожидаясь прихода урагана. Есть и те, кто спокойно продолжает отдых, оказавшись вне досягаемости стихии.

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«Люди улетают «пачками», а мы остались»

Мы связались с новосибирцем, отдыхающим сейчас на Пхукете, чтобы узнать, какая обстановка складывается в туристической среде. Дмитрий Фролов, отправившийся в Таиланд еще до объявления приближающегося шторма, о «Пабуке» узнал от знакомых.

— Сегодня ветра не чувствуется, но весь день пасмурная погода. По слухам вчера не было билетов в аэропорту на самолеты, так как люди улетают «пачками» (подробности).

Тысячи российских туристов спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма «Пабук»

Волны в Сиамском заливе вздыбятся до 7-метровой высоты. При том, что обычно даже в ненастье достигают лишь 2 метров. В Андаманском море максимальная высота волн в ближайшие дни, по прогнозам, - 3 метра. “Пабук” необычен тем, что это первый за последние 30 лет тропический шторм, который образовался не в сезон муссонных дождей - а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и сотни тысяч туристов приезжают на новогодние праздники. Для россиян это самое популярное пляжное направление зимой (подробности).

Российский турист утонул во время шторма в Таиланде, спасая свою дочь

Российская семья из трех человек, несмотря на предупреждения властей и красные флажки, решили искупаться в Сиамском заливе на острове Самуи, но столкнулась с последствиями непогоды.

Инцидент произошел в минувшую среду, 2 января. Глава семейства - 56-летний мужчина -увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Отец поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами (подробности).

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