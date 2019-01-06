«Свет периодически отключают… Интернет стал слабый» - сибирячка сняла последствия урагана Пабук в Таиланде

6 Янв. 2019 2019-01-06T01:25:28+03:00

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В интернете появляются все новые фотографии и видеозаписи с охваченных стихией островов. Часть Таиланда попала под маршрут урагана Пабук, есть жертвы и разрушения.

С острова Самуи отчитывается о событиях сибирячка Ольга Корчагина. Туристка из Барнаула рассказывает о событиях на своей странице в Facebook.

Судя по ее словам, погода чаще всего – не критическая, но вот с электричеством и интернетом бывают перебои.

«Дождь пока не сильный. Волнение на море нарастает. Свет периодически отключают. Кафешки еще работают». «Очень красиво, но жутковато...» «Интернет стал слабый совсем, не грузит фото-видео», - так Корчагина описывает события на острове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/685181" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана Пабук в Таиланде.

Впрочем, перебои с интернетом не помешали девушке выложить кое-какие кадры. На них видно, что разрушена набережная.

Тем временем, отменены многие авиарейсы, которые могли бы вывезти туристов из страны. Некоторые успели покинуть Таиланд заблаговременно, не дожидаясь прихода урагана. Есть и те, кто спокойно продолжает отдых, оказавшись вне досягаемости стихии.

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— Сегодня ветра не чувствуется, но весь день пасмурная погода. По слухам вчера не было билетов в аэропорту на самолеты, так как люди улетают «пачками» (подробности).

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