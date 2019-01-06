Погода на день в Новосибирске: 6 января в Новосибирске будет неожиданно тепло
После лютых морозов в город идет оттепель
В этот день сибирякам мерзнуть не придется.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики дают невероятный, но приятный прогноз. Судя по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирск идет тепло.
-9 - 11° - такую температуру воздуха прогнозируют синоптики на 6 января. После морозов в -30 и ниже, такая оттепель кажется невероятной.
Если пешеходы смогут почувствовать себя комфортней, водителям расслабляться не стоит.
«Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица», - предупреждает гидрометцентр.
Ожидается и ветерок: 3-8 метров в секунду. Ветер – южный.