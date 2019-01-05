2019-01-05T15:03:19+03:00
Общество

«Прошел стороной»: новосибирец остался на острове, где обещали шторм с 7-метровыми волнами

Отдыхающий в Таиланде новосибирец рассказал, как пережил ночь в курортном городе
Надежда ЯРКОВА
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Шторм прошел остров стороной. Фото: Юлия Бакулина.Шторм прошел остров стороной. Фото: Юлия Бакулина.
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По прогнозам тайских синоптиков, шторм «Пабук» может продержаться до 5 января. Возможны сильные ливни, ветер и гигантские 7-метровые волны. Шторм ожидали на нескольких популярных курортах: Пхукет, Краби, Самуи и Ко-Панган.

Дмитрий Фролов, отправившийся в Таиланд еще до объявления приближающегося шторма, о «Пабуке» узнал от знакомых. При этом никакой рассылки от туроператора не получал. Сейчас он на отдыхе и отправляться домой раньше времени не собирается.

— Ночь прошла хорошо, был только дождик и все. Ветра на Патонге ночью не было. Шторм прошел стороной. Сейчас днем идет просто ливень, не штормовой, — рассказал «КП» — Новосибирск житель Новосибирска Дмитрий Фролов.

Он отметил, что паника среди туристов была, но больше у тех, кто уехали еще вчера.

— Многие уехали, но я как-то чувствовал, что все обойдет стороной,- отметил новосибирец.

Он добавил, что особо за сообщениями о прогнозе не наблюдает сейчас, но слышал, что порты должны открыть завтра или после завтра.

В Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) угрозы жизни для сибиряков, находящихся на курортах Таиланда, не видят.

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