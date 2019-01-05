«Прошел стороной»: новосибирец остался на острове, где обещали шторм с 7-метровыми волнами
По прогнозам тайских синоптиков, шторм «Пабук» может продержаться до 5 января. Возможны сильные ливни, ветер и гигантские 7-метровые волны. Шторм ожидали на нескольких популярных курортах: Пхукет, Краби, Самуи и Ко-Панган.
Дмитрий Фролов, отправившийся в Таиланд еще до объявления приближающегося шторма, о «Пабуке» узнал от знакомых. При этом никакой рассылки от туроператора не получал. Сейчас он на отдыхе и отправляться домой раньше времени не собирается.
— Ночь прошла хорошо, был только дождик и все. Ветра на Патонге ночью не было. Шторм прошел стороной. Сейчас днем идет просто ливень, не штормовой, — рассказал «КП» — Новосибирск житель Новосибирска Дмитрий Фролов.
Он отметил, что паника среди туристов была, но больше у тех, кто уехали еще вчера.
— Многие уехали, но я как-то чувствовал, что все обойдет стороной,- отметил новосибирец.
Он добавил, что особо за сообщениями о прогнозе не наблюдает сейчас, но слышал, что порты должны открыть завтра или после завтра.
В Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) угрозы жизни для сибиряков, находящихся на курортах Таиланда, не видят.