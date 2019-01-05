«Признак императоров»: малыши тамаринов отрастили усы в Новом году

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:04:49+03:00

Детеныши императорских тамаринов подрастают и у них начинают расти усы

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Подвижных обезьянок очень трудно поймать в кадр, но жительнице Новосибирска удалось сделать полное семейное фото.

— Фото сделано прямо в канун Нового года, 30-го декабря в новосибирском зоопарке. Эти обезьянки — императорские тамарины, они зимуют в закрытом помещении пингвинария. У них два малыша, правда сейчас они уже подросли. Так на фото видно, что у них выросли усы, — рассказала «КП» — Новосибирск» посетительница зоопарка Анна Новикова.

Она отметила, что снять тамаринов очень трудно.

— Эти просто случайно сидели тихо, — добавила сибирячка.

Императорский тамарин (лат. Saguinus imperator) — вид игрунковых обезьян из рода тамаринов. Название вида («императорский») связано с наличием у этих обезьян пышных белых «усов» и дано в честь кайзера Вильгельма II.