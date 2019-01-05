2019-01-05T13:11:16+03:00
Общество

«Живые гирлянды»: сибирячки зависли на шестах в позах креветки и стульчика

В новосибирской танцевальной школе вместо елок гирлянды надели на учениц
Надежда ЯРКОВА
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Девушки замерзли в позах и в гирляндах. Фото: instagram.com/pole.up.Девушки замерзли в позах и в гирляндах. Фото: instagram.com/pole.up.
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Ученицы новосибирской танцевальной школы в честь новогоднего праздника нарядились в гирлянды и повисли на шестах.

— Фото были сделаны специально к Новому году. Идея навесить на девушек гирлянду принадлежит одной из наших учениц. В фотосессии также участвовали ученицы школы. Они замирали в разных танцевальных позах, таких как, корзинка, или креветка, или стульчик,- рассказали в школе танца «Pole UP».

В школе отметили, что замирать вот так в позах на самом деле очень непросто и требовалась большая выдержка участниц. Зато в конце получилось очень нарядно и красиво, в духе новогоднего праздника.

Фото сделали специально к Новому году. Фото: instagram.com/pole.up.

Фото сделали специально к Новому году. Фото: instagram.com/pole.up.

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