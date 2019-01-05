2019-01-05T11:19:15+03:00
Общество

«Прет, как танк»: новосибирцы скупили билеты на военную драму «Т-34»

Новый российский военный фильм вызвал ажиотаж среди новосибирцев
Надежда ЯРКОВА
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Военная драма вызвала большой интерес у новосибирских зрителей. Стоп-кадр с kinopoisk.ru.Военная драма вызвала большой интерес у новосибирских зрителей. Стоп-кадр с kinopoisk.ru.
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Военная драма «Т-34» вызвала большой спрос у жителей Новосибирска: в кинотеатрах почти нет свободных мест.

«Т-34» — российский военно-приключенческий фильм режиссера Алексея Сидорова — ремейк советского фильма-драмы «Жаворонок». Премьера фильма в России состоялась 1 января 2019 года. По сюжету фильма, оказавшись в плену, недавний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца. Для картины было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. В фильме снялись Александр ПетровГоголь», «Полицейский с Рублевки»), Антон Богданов («Реальные пацаны»), Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

В новосибирских кинотеатрах отмечают большой интерес среди горожан на новый фильм «Т-34». Почти все билеты на ближайшие сеансы раскуплены заранее.

— На фильм «Т-34» полные залы забиты, на все сеансы, — рассказали в кинотеатре «Победа».

— Практически все сеансы на ближайшее время раскуплены, так на сеанс в 14-10 только одно место осталось в «Сан Сити», — отметили в сети кинотеатров «Синема Парк», добавив, что такая же ситуация и в «Роял Парке».

Билеты на "Т-34" раскупают заранее. Фото: kinopoisk.ru.

Билеты на "Т-34" раскупают заранее. Фото: kinopoisk.ru.

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