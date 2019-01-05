Повис на Коммунальном мосту: после маневров девушки «Фольксваген» оказался на отбойнике

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:29:16+03:00

Сегодня утром на Коммунальном мосту случилось нестандартное ДТП: седан повис на разделителе

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При движении в сторону правого берега, на разделителе, отделяющем пешеходную зону от дороги, оказался Volkswagen Polo.

— Машину сначала выбросило на встречную полосу, но после, занесло в столб и отбойник. У машины после аварии разит перед и левый борт. Девушка, которая находилась за рулем седана, была в шоковом состоянии, жаловалась на боль головы и левого плеча. Пока ждали скорую, девушка отогрелась в машине, потом была передана врачам скорой помощи, — рассказала подписчица группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», ставшая очевидцем аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются все подробности произошедшего.

Девушка за рулем седана была в шоковом состоянии после аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»