Повис на Коммунальном мосту: после маневров девушки «Фольксваген» оказался на отбойнике
При движении в сторону правого берега, на разделителе, отделяющем пешеходную зону от дороги, оказался Volkswagen Polo.
— Машину сначала выбросило на встречную полосу, но после, занесло в столб и отбойник. У машины после аварии разит перед и левый борт. Девушка, которая находилась за рулем седана, была в шоковом состоянии, жаловалась на боль головы и левого плеча. Пока ждали скорую, девушка отогрелась в машине, потом была передана врачам скорой помощи, — рассказала подписчица группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», ставшая очевидцем аварии.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются все подробности произошедшего.
Девушка за рулем седана была в шоковом состоянии после аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»