2019-01-05T09:29:16+03:00
Происшествия

Повис на Коммунальном мосту: после маневров девушки «Фольксваген» оказался на отбойнике

Сегодня утром на Коммунальном мосту случилось нестандартное ДТП: седан повис на разделителе
Поделиться:
Авария случилась утром на Коммунальном мосту.Авария случилась утром на Коммунальном мосту.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

При движении в сторону правого берега, на разделителе, отделяющем пешеходную зону от дороги, оказался Volkswagen Polo.

— Машину сначала выбросило на встречную полосу, но после, занесло в столб и отбойник. У машины после аварии разит перед и левый борт. Девушка, которая находилась за рулем седана, была в шоковом состоянии, жаловалась на боль головы и левого плеча. Пока ждали скорую, девушка отогрелась в машине, потом была передана врачам скорой помощи, — рассказала подписчица группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», ставшая очевидцем аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются все подробности произошедшего.

Девушка за рулем седана была в шоковом состоянии после аварии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Девушка за рулем седана была в шоковом состоянии после аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пальцы в блендере: готовящей еду сибирячке понадобилась помощь спасателей
Воспользовался ситуацией: сибиряк угнал «Тойоту», на которой его везли в реабилитационный центр
Буйный зверек: новосибирец вызвал спасателей, чтобы поймать бегающего по квартире енота
Погода на день в Новосибирске: 5 января пойдет снег
Неправильное веселье: Новосибирцам пришлось убегать от фейерверка в центре города
Ушла в куртке и балетках: в Новосибирске второй день ищут девочку-подростка
В Новый год с новой реформой: новосибирцы фотографируют кучи мусора во дворах
Яркий танец на фоне шаров: сибирячки зажгли по-новогоднему
Перекрытия на Рождество: где в Новосибирске ограничат движение 6 и 7 января
«Жигули» порвало на части: в Новосибирске случилась серьезная авария
Девушка с лопатой: сибирячка сломала череп обидчику своего парня
Погода в Новосибирске на день: 4 января ожидается до -20 градусов
Оголодали: в новогодние каникулы в новосибирских магазинах исчез хлеб
Волхвы и ангел: у собора в Бердске к Рождеству появились снежные скульптуры
Новогодняя кража: в Барабинске вор вынес из квартиры телевизор и монитор
«Мое сердце пропускает удары»: пианистка показала тверк под светомузыку
«Зайдите в гости к соседям»: губернатор провел экстренное совещание из-за пожаров в Новосибирской области
Приревновала: в Новосибирской области женщина ударила ножом в печень своего возлюбленного
В белье и кокошниках: модели снялись в необычной фотосессии в русском стиле
В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину
Убил двух косуль: новосибирские полицейские поймали браконьера из Омска
ЧП в Новосибирской области: на пожаре в Карасукском районе погибли три человека
Погода на день в Новосибирске: 3 января будет минус 21 градус