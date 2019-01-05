2019-01-05T08:53:23+03:00
Происшествия

Пальцы в блендере: готовящей еду сибирячке понадобилась помощь спасателей

Во время готовки, палец женщины зажало в блендере
Надежда ЯРКОВА
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Женщина готовила еду и её палец застрял в блендере.Женщина готовила еду и её палец застрял в блендере.
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Инцидент произошел в пятницу, 4 января: спасатели помогли женщине, чей палец оказался в «ловушке» блендера.

— В 16:45 на телефон спасателей поступил вызов от родственников женщины, которые рассказали, что во время приготовления блюда, у женщины зажало палец в блендере, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Чтобы вытащить палец приехавшим на вызов спасателям пришлось частично разобрать блендер. Палец удалось освободить после того, как они распилили корпус блендера. После этого женщину 1985 года рождения передали бригаде медиков для оказания помощи.

Спасателям пришлось распилить блендер, чтобы освободить палец сибирячки.

Спасателям пришлось распилить блендер, чтобы освободить палец сибирячки.

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