Пальцы в блендере: готовящей еду сибирячке понадобилась помощь спасателей

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:53:23+03:00

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Инцидент произошел в пятницу, 4 января: спасатели помогли женщине, чей палец оказался в «ловушке» блендера.

— В 16:45 на телефон спасателей поступил вызов от родственников женщины, которые рассказали, что во время приготовления блюда, у женщины зажало палец в блендере, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Чтобы вытащить палец приехавшим на вызов спасателям пришлось частично разобрать блендер. Палец удалось освободить после того, как они распилили корпус блендера. После этого женщину 1985 года рождения передали бригаде медиков для оказания помощи.