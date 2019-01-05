2019-01-05T08:23:19+03:00
Происшествия

Воспользовался ситуацией: сибиряк угнал «Тойоту», на которой его везли в реабилитационный центр

Полицейские задержали угонщика недалеко от Чулыма
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина воспользовался ситуацией и угнал иномарку, в которой его оставили сидеть.Мужчина воспользовался ситуацией и угнал иномарку, в которой его оставили сидеть.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Утром 2 января мужчина, недалеко от поселка Верх-Тула, угнал автомобиль Toyota Mark II у работников реабилитационного центра.

— Мужчина, проживающий в частном доме в селе Нагорное Куйбышевского района вместе с матерью, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти, нигде не работал и употреблял наркотики. В день угона двое сотрудников центра заехали за ним на автомобиле «Тойота Марк 2» и повезли его на лечение в реабилитационный центр для наркозависимых в Искитимский район, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В дороге, возле села Верх-Тула Новосибирского района работники реабилитационного центра остановились и пошли до киоска, оставив мужчину в заведенной машине. Воспользовавшись отсутствием сопровождающих, он сел за руль и уехал на машине в сторону Чулыма, где и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

— В отношении 30-летнего жителя Куйбышевского района возбуждено уголовное дело по статье — угон. Сейчас он находится под стражей, — добавили в ведомстве. — Проводится расследование.

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