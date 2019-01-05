2019-01-05T06:58:48+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 5 января пойдет снег

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 5 января
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе потеплеет и пойдет снег.Сегодня в городе потеплеет и пойдет снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня в городе будет относительно морозно: до минус 14 градусов и небольшой снег.

— В субботу, 5 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 14-16 градусов, к ночи опустится до минус 25-27 градусов, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым, дымки, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 14-19 градусов, ночная будет в пределах минус 25-30 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег. Температура днем будет минус 14 градусов, ночью еще менее морозно — минус 13 градусов. В последующие дни в городе ожидается ослабление морозов, дневная температура составит до минус 7 градусов, также придут осадки — в течение всего потепления будет небольшой снег.

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