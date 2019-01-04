Неправильное веселье: Новосибирцам пришлось убегать от фейерверка в центре города

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:16:17+03:00

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В социальных сетях появилось видео, как в новогоднюю ночь фейерверк начал стрелять зарядами не вверх, а в стороны. Это случилось около здания на Ядринцевской, 14, рядом с развлекательным заведением. Зрелище получилось эффектным, но сам «эксперимент» весьма опасным.

— У петарды порвался корпус и она начала стрелять во все стороны, — сообщают в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

На видео заметно, как люди разбегаются от точки взрывов в разные стороны, вжимая головы в плечи. Фоном звучит известный новогодний мотив "Праздник к нам приходит".

— Весело, если никто не отхватит, — комментируют происшествие сибиряки.

— Да такой фейерверк в каждом дворе был, — успокаивают паникующих другие горожане.

После того, как все залпы отстреляли, послышался звук сработавших автомобильных сигнализаций. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.