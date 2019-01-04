2019-01-04T15:16:17+03:00
Общество

Неправильное веселье: Новосибирцам пришлось убегать от фейерверка в центре города

Пострадавших нет, но «эксперимент» оказался весьма рискованным [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Новосибирцам пришлось уворачиваться от ярких искр салюта. Фото: vk.com/incident_nskНовосибирцам пришлось уворачиваться от ярких искр салюта. Фото: vk.com/incident_nsk
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось видео, как в новогоднюю ночь фейерверк начал стрелять зарядами не вверх, а в стороны. Это случилось около здания на Ядринцевской, 14, рядом с развлекательным заведением. Зрелище получилось эффектным, но сам «эксперимент» весьма опасным.

— У петарды порвался корпус и она начала стрелять во все стороны, — сообщают в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

На видео заметно, как люди разбегаются от точки взрывов в разные стороны, вжимая головы в плечи. Фоном звучит известный новогодний мотив "Праздник к нам приходит".

— Весело, если никто не отхватит, — комментируют происшествие сибиряки.

— Да такой фейерверк в каждом дворе был, — успокаивают паникующих другие горожане.

После того, как все залпы отстреляли, послышался звук сработавших автомобильных сигнализаций. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.

Новосибирск. Фейерверк..В новогоднюю ночь, около здания Ядринцевская 14, рядом с Небаром, во время запуска салюта что-то пошло не так. Как сообщает очевидец происшествия, у петарды порвался корпус и она начала стрелять во все стороны. К счастью, обошлось без пострадавших. Но все, кто присутствовал в эту новогоднюю ночь на месте инцидента, запомнят это надолго. Еще больше интересного и полезного в нашем паблике "Инцидент Новосибирск" https://vk.com/incident_nsk

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушла в куртке и балетках: в Новосибирске второй день ищут девочку-подростка
В Новый год с новой реформой: новосибирцы фотографируют кучи мусора во дворах
Яркий танец на фоне шаров: сибирячки зажгли по-новогоднему
Перекрытия на Рождество: где в Новосибирске ограничат движение 6 и 7 января
«Жигули» порвало на части: в Новосибирске случилась серьезная авария
Девушка с лопатой: сибирячка сломала череп обидчику своего парня
Погода в Новосибирске на день: 4 января ожидается до -20 градусов
Оголодали: в новогодние каникулы в новосибирских магазинах исчез хлеб
Волхвы и ангел: у собора в Бердске к Рождеству появились снежные скульптуры
Новогодняя кража: в Барабинске вор вынес из квартиры телевизор и монитор
«Мое сердце пропускает удары»: пианистка показала тверк под светомузыку
«Зайдите в гости к соседям»: губернатор провел экстренное совещание из-за пожаров в Новосибирской области
Приревновала: в Новосибирской области женщина ударила ножом в печень своего возлюбленного
В белье и кокошниках: модели снялись в необычной фотосессии в русском стиле
В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину
Убил двух косуль: новосибирские полицейские поймали браконьера из Омска
ЧП в Новосибирской области: на пожаре в Карасукском районе погибли три человека
Погода на день в Новосибирске: 3 января будет минус 21 градус