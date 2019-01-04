Неправильное веселье: Новосибирцам пришлось убегать от фейерверка в центре города
В социальных сетях появилось видео, как в новогоднюю ночь фейерверк начал стрелять зарядами не вверх, а в стороны. Это случилось около здания на Ядринцевской, 14, рядом с развлекательным заведением. Зрелище получилось эффектным, но сам «эксперимент» весьма опасным.
— У петарды порвался корпус и она начала стрелять во все стороны, — сообщают в сообществе «Инцидент. Новосибирск».
На видео заметно, как люди разбегаются от точки взрывов в разные стороны, вжимая головы в плечи. Фоном звучит известный новогодний мотив "Праздник к нам приходит".
— Весело, если никто не отхватит, — комментируют происшествие сибиряки.
— Да такой фейерверк в каждом дворе был, — успокаивают паникующих другие горожане.
После того, как все залпы отстреляли, послышался звук сработавших автомобильных сигнализаций. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.
Новосибирск. Фейерверк..В новогоднюю ночь, около здания Ядринцевская 14, рядом с Небаром, во время запуска салюта что-то пошло не так. Как сообщает очевидец происшествия, у петарды порвался корпус и она начала стрелять во все стороны. К счастью, обошлось без пострадавших. Но все, кто присутствовал в эту новогоднюю ночь на месте инцидента, запомнят это надолго. Еще больше интересного и полезного в нашем паблике "Инцидент Новосибирск" https://vk.com/incident_nsk