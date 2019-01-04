Ушла в куртке и балетках: в Новосибирске второй день ищут девочку-подростка
15-летняя девушка Виктория Щетнева ушла из дома в Первомайском районе Новосибирска 2 января. Куда могла пойти девочка никто не знает, направление не известно.
Виктория была одета не по погоде: куртка, темно-синее платье, на ногах черные балетки, на голове вязанный красный шарф-снуд.
— Рост 160 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы темно-русые, — сообщают приметы в поисковой группе добровольцев «Лиза Алерт» Новосибирск.
Для поиска девушки требуется активное распространение ориентировки в социальных сетях.
Если вы, что-то знаете о местонахождении девушки или видели ее на улице, сообщите об этом по единому телефону поисковиков — 8-800-700-54-52, либо по телефону спасательной службы — 112.