Ушла в куртке и балетках: в Новосибирске второй день ищут девочку-подростка

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:32:47+03:00

Виктория, была одета не по погоде

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15-летняя девушка Виктория Щетнева ушла из дома в Первомайском районе Новосибирска 2 января. Куда могла пойти девочка никто не знает, направление не известно.

Виктория была одета не по погоде: куртка, темно-синее платье, на ногах черные балетки, на голове вязанный красный шарф-снуд.

— Рост 160 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы темно-русые, — сообщают приметы в поисковой группе добровольцев «Лиза Алерт» Новосибирск.

Для поиска девушки требуется активное распространение ориентировки в социальных сетях.

Если вы, что-то знаете о местонахождении девушки или видели ее на улице, сообщите об этом по единому телефону поисковиков — 8-800-700-54-52, либо по телефону спасательной службы — 112.