Яркий танец на фоне шаров: сибирячки зажгли по-новогоднему

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:02:05+03:00

Подписчики спрашивают: где вы купили такие крутые леггинсы?

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Новосибирский хореограф Анастасия Анастасия Мазалюк выложили на своей странице в Инстаграм новый яркий ведеоролик с танцем. Видео длится всего полминуты, но уже собрало более 12 тысяч просмотров.

— Это только часть танца, скоро можно будет увидеть полную версию, — рассказывает Анастасия.

Подписчики танцовщицы не скупятся на лайки, пишут в комментариях комплименты: «Круто», «Гениально».

Но самый, что называется, бытовой вопрос, заданный девушкам под видео, гласит: «Где вы взяли такие крутые леггинсы?». Видимо, яркий рисунок привлек внимание некоторых подписчиц больше чем сам танец. Танцовщицы признаются, леггинсы из личного гардероба, а не специальный антураж. Однако, вместе с песней и яркими шарами на общем фоне они смотрятся весьма лаконично.

Кстати, самый своевременный комплимент для девушек 4 января был бы даже не о пластичности и ритмичности, а стройности. Ведь пока все доедают салаты и мандарины, эти девушки не сидят у телевизоров на диване, а снимают зажигательные видео.