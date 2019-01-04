Перекрытия на Рождество: где в Новосибирске ограничат движение 6 и 7 января
В ночь на 7 января православные христиане встречают Рождество Христово. В Новосибирске в связи с масштабными празднествами планируется перекрытие проезжей части, это будет сделано для обеспечения безопасности людей. Так 6 января с 19 до 20 часов в центре города на улице Советской ограничат движении от улицы Гоголя до улицы 1905 года.
— Это связано с проведением на территории Вознесенского собора (ул. Советская, 91) и в Нарымском сквере рождественских праздничных мероприятий, — пояснили в управлении МВД России по Новосибирской области.
Также движение для автомобилей будет ограничено в Советском районе города, но уже 7 января с 16 до 21 часа.
— Движение транспорта ограничат на участке от дома № 6 до пересечения с Цветным проездом — здесь возле ДК «Академия» пройдут рождественские гулянья, — добавляют в ведомстве.
Автомобилисты смогут объехать указанные участки по соседним дорогам, водителей заранее просят продумать маршруты в обход общественных мероприятий.