2019-01-04T11:39:44+03:00
Общество

Перекрытия на Рождество: где в Новосибирске ограничат движение 6 и 7 января

Дороги закроют на время в Центральном и Советском районах
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирских храмах уже готовятся к празднованию Рождества, а городские службы к перекрытию дорог. Фото: Епархиальный медиа-центрВ Новосибирских храмах уже готовятся к празднованию Рождества, а городские службы к перекрытию дорог. Фото: Епархиальный медиа-центр
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В ночь на 7 января православные христиане встречают Рождество Христово. В Новосибирске в связи с масштабными празднествами планируется перекрытие проезжей части, это будет сделано для обеспечения безопасности людей. Так 6 января с 19 до 20 часов в центре города на улице Советской ограничат движении от улицы Гоголя до улицы 1905 года.

— Это связано с проведением на территории Вознесенского собора (ул. Советская, 91) и в Нарымском сквере рождественских праздничных мероприятий, — пояснили в управлении МВД России по Новосибирской области.

Также движение для автомобилей будет ограничено в Советском районе города, но уже 7 января с 16 до 21 часа.

— Движение транспорта ограничат на участке от дома № 6 до пересечения с Цветным проездом — здесь возле ДК «Академия» пройдут рождественские гулянья, — добавляют в ведомстве.

Автомобилисты смогут объехать указанные участки по соседним дорогам, водителей заранее просят продумать маршруты в обход общественных мероприятий.

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