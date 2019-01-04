2019-01-04T07:56:14+03:00
Происшествия

«Жигули» порвало на части: в Новосибирске случилась серьезная авария

В результате столкновения погиб один человек
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Автомобиль от удара разлетелся на части. Фото: ГУ МВД по НСОАвтомобиль от удара разлетелся на части. Фото: ГУ МВД по НСО
Изменить размер текста:

В Новосибирске поздно вечером накануне случилась серьезная авария. В Заельцовском районе на улице Георгия Колонды на дороге встретились ВАЗ-21150 и «Шкода Октавия». Первая машина ехала в сторону Красного проспекта и выехала на встречную полосу.

— В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии от полученных травм скончалась пассажирка «Жигулей» (возраст около 25 лет, личность устанавливается), водитель ВАЗа был доставлен в больницу с политравмой. Также в ДТП пострадал двухлетний ребенок, находившийся в «Шкоде» — мальчика госпитализировали с ушибом бедра, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

«Жигули» в результате аварии просто разорвало на части. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

В группе «Служба эвакуации АСТ-54» добавляют, что водителя «Шкоды» спасли подушки безопасности, он отказался от госпитализации. В тоже время двигатель его автомобиля вывалился на дорогу. Также очевидцы говорят, что тесты на алкоголь обоих водителей оказались отрицательными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девушка с лопатой: сибирячка сломала череп обидчику своего парня
Погода в Новосибирске на день: 4 января ожидается до -20 градусов
Оголодали: в новогодние каникулы в новосибирских магазинах исчез хлеб
Волхвы и ангел: у собора в Бердске к Рождеству появились снежные скульптуры
Новогодняя кража: в Барабинске вор вынес из квартиры телевизор и монитор
«Мое сердце пропускает удары»: пианистка показала тверк под светомузыку
«Зайдите в гости к соседям»: губернатор провел экстренное совещание из-за пожаров в Новосибирской области
Приревновала: в Новосибирской области женщина ударила ножом в печень своего возлюбленного
В белье и кокошниках: модели снялись в необычной фотосессии в русском стиле
В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину
Убил двух косуль: новосибирские полицейские поймали браконьера из Омска
ЧП в Новосибирской области: на пожаре в Карасукском районе погибли три человека
Погода на день в Новосибирске: 3 января будет минус 21 градус