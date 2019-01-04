«Жигули» порвало на части: в Новосибирске случилась серьезная авария

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:56:14+03:00

Автомобиль от удара разлетелся на части. Фото: ГУ МВД по НСО

В результате столкновения погиб один человек

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В Новосибирске поздно вечером накануне случилась серьезная авария. В Заельцовском районе на улице Георгия Колонды на дороге встретились ВАЗ-21150 и «Шкода Октавия». Первая машина ехала в сторону Красного проспекта и выехала на встречную полосу.

— В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии от полученных травм скончалась пассажирка «Жигулей» (возраст около 25 лет, личность устанавливается), водитель ВАЗа был доставлен в больницу с политравмой. Также в ДТП пострадал двухлетний ребенок, находившийся в «Шкоде» — мальчика госпитализировали с ушибом бедра, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

«Жигули» в результате аварии просто разорвало на части. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

В группе «Служба эвакуации АСТ-54» добавляют, что водителя «Шкоды» спасли подушки безопасности, он отказался от госпитализации. В тоже время двигатель его автомобиля вывалился на дорогу. Также очевидцы говорят, что тесты на алкоголь обоих водителей оказались отрицательными.