«Жигули» порвало на части: в Новосибирске случилась серьезная авария
В Новосибирске поздно вечером накануне случилась серьезная авария. В Заельцовском районе на улице Георгия Колонды на дороге встретились ВАЗ-21150 и «Шкода Октавия». Первая машина ехала в сторону Красного проспекта и выехала на встречную полосу.
— В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии от полученных травм скончалась пассажирка «Жигулей» (возраст около 25 лет, личность устанавливается), водитель ВАЗа был доставлен в больницу с политравмой. Также в ДТП пострадал двухлетний ребенок, находившийся в «Шкоде» — мальчика госпитализировали с ушибом бедра, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
«Жигули» в результате аварии просто разорвало на части. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.
В группе «Служба эвакуации АСТ-54» добавляют, что водителя «Шкоды» спасли подушки безопасности, он отказался от госпитализации. В тоже время двигатель его автомобиля вывалился на дорогу. Также очевидцы говорят, что тесты на алкоголь обоих водителей оказались отрицательными.