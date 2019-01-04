Девушка с лопатой: сибирячка сломала череп обидчику своего парня

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:33:33+03:00

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Ночью третьего января в Калининском районе случилась драка. В результате одного из участников потасовки привезли в клиническую больницу, травмы весьма серьезные: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной кости. 34-летний пострадавший сначала сказал, что избил его неизвестный, но полицейские вскоре нашли виновника, им оказалась 17-летняя девушка. Все вышеперечисленные травмы она нанесла лопатой. При чем сделала она это, защищая своего кавалера.

— Полицейские установили, что между другом фигурантки и потерпевшим, которые случайно встретились на улице Славянской, произошел конфликт, переросший в драку. Оба участника конфликта находились в состоянии опьянения. Фигурантка с целью защитить своего молодого человека взяла во дворе частного дома, где проживали ее знакомые, лопату и несколько раз ударила ей по голове потерпевшего. После этого девушка вместе с другом скрылись, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В результате в отношении 17-летней девушки возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сейчас сибирячка находится под подпиской о невыезде.