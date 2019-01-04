2019-01-04T06:26:42+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 4 января ожидается до -20 градусов

Какая будет погода в Новосибирске на день 4 января
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске похолодало, температура опустилась ниже 20-ти градусов.В Новосибирске похолодало, температура опустилась ниже 20-ти градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Синоптики рассказали, как будет погода в Новосибирске на день. 4 января ожидается похолодание до -18-20 градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

— 4 января ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре. — В ближайшие часы будет чуть холоднее, до -22 градусов. По области днем до -25 градусов, возможны туманы, на дорогах также гололедица.

По прогнозу портала Яндекс. Погода, днем будет чуть теплее, до -19 градусов, при этом ощущаться мороз будет, как -24-26 градусов. Влажность воздуха составит 81%. На выходных в Новосибирске значительно потеплеет, до -13 градусов, и такой температурный режим должен будет продержаться в городе несколько дней.

Что касается погоды в соседних курортных регионах: в Кемеровской области 4 января ожидается -14-19 градусов, в республике Алтай -18,-23 местами -10,-15 по юго-востоку до -28 на побережье Телецкого озера -6,-11.

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