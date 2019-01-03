Волхвы и ангел: у собора в Бердске к Рождеству появились снежные скульптуры
Всего несколько дней осталось до Рождества, и в бердских храмах для сибиряков приготовили замечательный подарок: там начали делать снежные скульптуры.
- Этой традиции уже много лет, - вспоминает бердский активист Иван Квасницкий. - Сначала скульптуры делали сами бердчане: для них специально заготавливали кубы со снегом. А теперь эту работу поручают местным мастерам.
У Преображенского кафедрального собора уже появились две снежные скульптуры: волхвы, приносящие дары, и ангел. Но на этом работа не закончится:
- Еще одна снежная скульптура – ангел – появится у Сретенского храма, - рассказывает Иван Квасницкий.
В Новосибирске к празднику тоже готовятся: 6 января, в канун Рождества, в Вознесенском кафедральном соборе горожан ждет фейерверк. О том, какие еще мероприятия планируется провести в столице Сибири в праздник, читайте здесь.
Снежный ангел понравился бердчанам. Фото: Иван Квасницкий.