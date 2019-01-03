Волхвы и ангел: у собора в Бердске к Рождеству появились снежные скульптуры

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:18:23+03:00

Совсем скоро еще одного снежного ангела сделают у Сретенского храма

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Всего несколько дней осталось до Рождества, и в бердских храмах для сибиряков приготовили замечательный подарок: там начали делать снежные скульптуры.

- Этой традиции уже много лет, - вспоминает бердский активист Иван Квасницкий. - Сначала скульптуры делали сами бердчане: для них специально заготавливали кубы со снегом. А теперь эту работу поручают местным мастерам.

У Преображенского кафедрального собора уже появились две снежные скульптуры: волхвы, приносящие дары, и ангел. Но на этом работа не закончится:

- Еще одна снежная скульптура – ангел – появится у Сретенского храма, - рассказывает Иван Квасницкий.

В Новосибирске к празднику тоже готовятся: 6 января, в канун Рождества, в Вознесенском кафедральном соборе горожан ждет фейерверк. О том, какие еще мероприятия планируется провести в столице Сибири в праздник, читайте здесь.