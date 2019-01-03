2019-01-03T18:06:16+03:00
Общество

Оголодали: в новогодние каникулы в новосибирских магазинах исчез хлеб

Во многих торговых точках лотки для главного продукта стоят пустыми
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В новосибирских магазинах закончился хлеб.В новосибирских магазинах закончился хлеб.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Во многих новосибирских магазинах закончился хлеб. Произошло это в самый неподходящий момент — в разгар новогодних каникул, когда большинство горожан проводит время именно за столом.

По наблюдениям корреспондента «КП»-Новосибирск», проблемы с продуктом случились в частности в таких крупных торговых сетях, как «Горожанка» и «Магнит». Там закончились самые популярные сорта хлеба, остались только лаваш и батоны. На вопрос журналиста, продавцы заверили, что очередной подвоз хлеба был вовремя.

— Просто, видимо, люди очень проголодались, вот все и раскупили, — прокомментировала сотрудница одного из магазинов. Женщина заверила, что очередную партию завезут на следующий день.

Так выглядит лоток для хлеба в "Магните". Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Так выглядит лоток для хлеба в "Магните".Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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