Оголодали: в новогодние каникулы в новосибирских магазинах исчез хлеб

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:06:16+03:00

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Во многих новосибирских магазинах закончился хлеб. Произошло это в самый неподходящий момент — в разгар новогодних каникул, когда большинство горожан проводит время именно за столом.

По наблюдениям корреспондента «КП»-Новосибирск», проблемы с продуктом случились в частности в таких крупных торговых сетях, как «Горожанка» и «Магнит». Там закончились самые популярные сорта хлеба, остались только лаваш и батоны. На вопрос журналиста, продавцы заверили, что очередной подвоз хлеба был вовремя.

— Просто, видимо, люди очень проголодались, вот все и раскупили, — прокомментировала сотрудница одного из магазинов. Женщина заверила, что очередную партию завезут на следующий день.