Новогодняя кража: в Барабинске вор вынес из квартиры телевизор и монитор

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:42:49+03:00

Теперь ему грозит до шести лет лишения свобода

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История эта началась в среду, 2 января: именно тогда за помощью к полицейским обратился житель одного из домов в квартале «Г», которого обокрали.

- В период с вечера 1 января до обеда 2 января к нему в квартиру залез вор: он вынес телевизор «Самсунг», системный блок и монитор от компьютера, - перечисляют в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Ущерб составил более 42 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали жулика: им оказался 31-летний местный безработный, который уже был судим за кражу.

- Сейчас мужчина находится под стражей, - продолжают в ведомстве. - Все похищенное у него изъято, расследование дела продолжается.

Теперь, согласно части 3 статьи 158 УК РФ (кража), вору грозит серьезное наказание: лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей