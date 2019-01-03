«Зайдите в гости к соседям»: губернатор провел экстренное совещание из-за пожаров в Новосибирской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:46:31+03:00

Андрей Травников заявил, что в ближайшие два дня совещания пройдут во всех районах области. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Увы, статистика по пожарам в Новосибирской области в последние дни не радует: с 20 декабря по 3 января в огне погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Только за последние сутки в собственных домах сгорели шесть человек. В связи с этим губернатор Новосибирской области провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- К сожалению, пока мы эту беду не победили, – отметил Андрей Травников. – Но это не значит, что мы намерены опустить руки и отступиться от нашей работы. Хотя ситуация настораживает.

Поскольку основные причины всех произошедших пожаров – неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования, то сотрудники МЧС проведут внеочередной обход частных домов.

- В этой работе будут также задействованы главы муниципальных образований, а также сельские старосты, активисты и добровольцы, подразделения органов социальной защиты, службы участковых и другие подразделения ГУ МВД по Новосибирской области, - продолжают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Просто зайдите в гости к своим соседям. И не для того, чтобы отпраздновать Новый год, а чтобы поздороваться, узнать, как у них обстоят дела. Мы все понимаем, что длительные праздники заставляют многих забыть об осторожности, - заявил Андрей Александрович.