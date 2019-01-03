2019-01-03T12:53:14+03:00
Происшествия

Приревновала: в Новосибирской области женщина ударила ножом в печень своего возлюбленного

Мужчина сейчас находится в больнице
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Женщина наппала на возлюбленного с ножом во время ссоры.Женщина наппала на возлюбленного с ножом во время ссоры.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В среду, 2 января, в районную больницу доставили 46-летнего жителя Татарска: мужчину ударили ножом в печень, и ему срочно потребовалась помощь врачей. О пострадавшем сибиряке медики сообщили в полицию.

Правоохранителям не составило труда выяснить, кто напал на мужчину. Оказалось, что с ножом на своего возлюбленного напала 36-летняя жительница Татарска, которая ранее в поле зрения полиции не попадала.

- Около 20.00 в квартире , где проживал потерпевший, между ними произошла ссора, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Женщина приревновала мужчину, и во время скандала ударила его ножом.

Сейчас сибирячка находится под стражей: в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В белье и кокошниках: модели снялись в необычной фотосессии в русском стиле
В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину
Убил двух косуль: новосибирские полицейские поймали браконьера из Омска
ЧП в Новосибирской области: на пожаре в Карасукском районе погибли три человека
Погода на день в Новосибирске: 3 января будет минус 21 градус
Бутылкой шампанского по голове: полицейские выезжали в новогоднюю ночь разнимать буйных сибиряков
«Это Халк Хоган»: новосибирцев покорил похожий на известного рестлера полуголый мужчина
Что русскому хорошо, то немцу — нет: гражданин Германии пропал в Сибири в новогоднюю ночь
Легла на крышу: на трассе иномарка с женщиной и ребенком улетела с дороги в кювет
Цена здоровья: под Новосибирском внук «озверел» и избил свою бабушку, у которой не оказалось денег
Запасной ключ: новосибирец остался без рюкзака, оставив его в камере хранения в магазине
Ночное ДТП: под Новосибирском «Ниссан» задавил мужчину на дороге
Начало экспериментов: сибирские ученые работают над созданием плазменного двигателя
«Свинский год»: новосибирцы возмущены кучей мусора в Ленинском районе
Погода на день в Новосибирске: 2 января будет небольшой снег и минус 18 градусов
Ушел в желтых ботинках и кепке: пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Не поделили даму: сибиряк из ревности ударил соперника топором по голове
Шоколадок захотелось: сибиряк похитил сладкое из супермаркета
«Нужны еще колготы с начесиком»: пассажиров метро рассмешила девушка в валешах
Новогодний грабеж: в Новосибирске жулики нападали на прохожих на улице Вахтангова
«Что за красивые длинноножки»: звезда тверка сняла чувственное новогоднее видео
Новый год начался с трагедии: в Новосибирской области два человека погибли на пожаре
Вскрыли дверь за полторы минуты: в Новосибирске вытащили ребенка из заблокированной машины
«Все ждут Нового года, а я 1 января» — новосибирская исполнительница сняла клип про нелюбовь к праздничной суете
Погода в Новосибирске на день: 1 января похолодает до -14