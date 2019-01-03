Приревновала: в Новосибирской области женщина ударила ножом в печень своего возлюбленного

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:53:14+03:00

Женщина наппала на возлюбленного с ножом во время ссоры. Фото: "КП" Архив

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В среду, 2 января, в районную больницу доставили 46-летнего жителя Татарска: мужчину ударили ножом в печень, и ему срочно потребовалась помощь врачей. О пострадавшем сибиряке медики сообщили в полицию.

Правоохранителям не составило труда выяснить, кто напал на мужчину. Оказалось, что с ножом на своего возлюбленного напала 36-летняя жительница Татарска, которая ранее в поле зрения полиции не попадала.

- Около 20.00 в квартире , где проживал потерпевший, между ними произошла ссора, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Женщина приревновала мужчину, и во время скандала ударила его ножом.

Сейчас сибирячка находится под стражей: в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.