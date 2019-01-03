В белье и кокошниках: модели снялись в необычной фотосессии в русском стиле

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:51:35+03:00

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Для кого-то новогодняя фотосессия – это обязательно елка, подарки и снег. А новосибирский фотограф Александр Козлов решил устроить съемку «с перчинкой».

- Фотосессия задумывалась как ответ Victoria's Secret: у них недавно был показ частично в русском стиле, и нам с дизайнером Ольгой Ешану захотелось сделать свою, сибирскую версию, - начинает рассказ Александр. – Девушек отбирали долго, потому что хотелось передать необычный колорит. В итоге участвовали в фотосессии три профессиональных модели, которые часто работаю за рубежом.

Съемки проходили в новосибирской фотостудии. Фото: Александр КОЗЛОВ.

Подготовка к самой фотосессии заняла как минимум две недели, потому что особое внимание уделялось аксессуарам.

- Практически все, что вы видите на девушках, сделано вручную: часть вещей делала я сама, часть – новосибирские мастера (к примеру, кокошники – это работа Виктории Гизбрех), - рассказывает дизайнер Ольга Ешану.

Пости все украшения на моделях ручной работы. Фото: Александр КОЗЛОВ.

Сама съемка проходила в новосибирской фотостудии, и как признается сам Александр, потребовала немалых затрат.

- Сумму я называть не буду: скажу лишь, что не каждый заказчик согласился бы на такие траты. Но мы делали ее для себя, от души, - говорит Александр.