2019-01-03T09:42:04+03:00
Происшествия

В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину

Полицейские заявили, что никаких следов насильственной смерти на теле нет
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция выясняет личность погибшей женщины.Полиция выясняет личность погибшей женщины.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Вечером в среду, 2 января, в Бердске у металлобазы в Северном микрорайоне случайный прохожий обнаружил труп женщины. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия полицию.

- Погибшей на вид примерно 55 лет, никаких внешних травм, которые указывали бы на насильственную смерть, на ее теле нет, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области, - Никаких документов при ней не было обнаружено, поэтому теперь предстоит выяснить ее личность.

Но это может оказаться непростым занятием: женщина внешне похожа на бомжа, так что потребуется время, чтобя выяснить, кто она.

Пользователи соцсетей в комментариях сейчас обсуждают произошедшее:

- Мужика, который нашел, еще заметут. Надо будет же на кого то обвинения скинуть. Хоть бы его не замучали, - переживают одни.

- Должны быть приюты для бездомных, позволяющие зимой спастись от экстремальных холодов, уверены другие.

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