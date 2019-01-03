В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину
Вечером в среду, 2 января, в Бердске у металлобазы в Северном микрорайоне случайный прохожий обнаружил труп женщины. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия полицию.
- Погибшей на вид примерно 55 лет, никаких внешних травм, которые указывали бы на насильственную смерть, на ее теле нет, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области, - Никаких документов при ней не было обнаружено, поэтому теперь предстоит выяснить ее личность.
Но это может оказаться непростым занятием: женщина внешне похожа на бомжа, так что потребуется время, чтобя выяснить, кто она.
Пользователи соцсетей в комментариях сейчас обсуждают произошедшее:
- Мужика, который нашел, еще заметут. Надо будет же на кого то обвинения скинуть. Хоть бы его не замучали, - переживают одни.
- Должны быть приюты для бездомных, позволяющие зимой спастись от экстремальных холодов, уверены другие.