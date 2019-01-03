В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:42:04+03:00

Полицейские заявили, что никаких следов насильственной смерти на теле нет

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Вечером в среду, 2 января, в Бердске у металлобазы в Северном микрорайоне случайный прохожий обнаружил труп женщины. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия полицию.

- Погибшей на вид примерно 55 лет, никаких внешних травм, которые указывали бы на насильственную смерть, на ее теле нет, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области, - Никаких документов при ней не было обнаружено, поэтому теперь предстоит выяснить ее личность.

Но это может оказаться непростым занятием: женщина внешне похожа на бомжа, так что потребуется время, чтобя выяснить, кто она.

Пользователи соцсетей в комментариях сейчас обсуждают произошедшее:

- Мужика, который нашел, еще заметут. Надо будет же на кого то обвинения скинуть. Хоть бы его не замучали, - переживают одни.

- Должны быть приюты для бездомных, позволяющие зимой спастись от экстремальных холодов, уверены другие.