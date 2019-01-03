Убил двух косуль: новосибирские полицейские поймали браконьера из Омска

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:43:24+03:00

При нем были туши животных, ружье и три ножа

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В среду, 2 января, новосибирские полицейские поймали браконьера, который орудовал в лесу в двух километрах от деревни Зеленая Роща Усть-Тарского района.

- Им оказался 44-летний житель Омска, который подозревается в незаконной охоте на косуль, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - У мужчины были изъяты две туши косуль, снегоход «Ямаха», гладкоствольное ружье с патронами, три ножа.

При этом разрешения на охоту у сибиряка не было, и в отношении него полицейские начали проверку.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота), - продолжают в ведомстве.

Теперь омичу грозит штрафо в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.