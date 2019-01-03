2019-01-03T07:02:33+03:00
Происшествия

ЧП в Новосибирской области: на пожаре в Карасукском районе погибли три человека

Всего за сутки огонь унес жизни шести человек
Татьяна СОЛОВОВА
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Спасти трех человек из горящего дома пожарным не удалось Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Спасти трех человек из горящего дома пожарным не удалось Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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За сутки пожары в Новосибирской области унесли жизни шести человек в селах: самое страшное ЧП произошло в поселке Чернозерка Карасукского района. Там в ночь со 2 на 3 января на улице Центральной загорелся частный дом.

- Вызов от очевидцев поступил в 00.10, - сообщает Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области. - В 00.35 на место прибыли пожарные: к тому моменту в доме было плотное задымление.

Увы, несмотря на все усилия сотрудников МЧС, спасти находившихся в доме людей не удалось. Погибли двое пенсионеров 1952 и 1948 годов рождение и человек 1962 года рождения.

2 января в горящем доме в селе Новоабышево Тогучинского района погиб мужчина 1983 года рождения. Женщина 1958 года рождения госпитализирована с отравлением угарным газом. В этот же вечер, в 21.54 по местному времени, загорелся дом на станции Кирзинская в Барабинском районе. В огне погиб пенсионер. 3 января пожар в селе Спирино пожар цнес жизнь еще одного человека.

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